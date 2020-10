Innsbrucker Messe ist jetzt „Corona-Center“

In ganz Tirol nur vier Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Von diesem bisher niedrigsten Wert, der vom 18. bis 22. Juni verzeichnet wurde, kann man heute nur noch träumen. Allein in Innsbruck gab es mit Stand Freitagvormittag 415 Corona-Fälle. Die behördlichen Schritte, die es nach dem Vorliegen eines positiven Testergebnisses benötigt, sowie das Contact-Tracing werden in der Landeshauptstadt nach erfolgreichem Testbetrieb seit Montag in der Messehalle E im neuen Corona-Center abgewickelt. Am Donnerstag wurde es den Medienvertretern vorgestellt.