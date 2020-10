Gartenhütte in Saalfelden geriet in Brand

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr Saalfelden am Mittwoch zu einem Brand in die Dorfheimerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen bereits auf den Dachstuhl der Gartenhütte über. Rasch gelang es den Feuerwehrleuten, zwei Gasflaschen ins Freie zu bringen und das Feuer zu löschen. So konnten sie verhindern, dass die Hütte völlig abbrennt. Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Eurobereich liegen. Verletzt wurde niemand.