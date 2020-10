Trennung! Marach ist wieder zu haben

Aber das ist nur eine Eintagsfliege. „Mit wem ich danach zusammenspiele, ist offen.“ Fürs Event in Wien bekommt der Steirer keine Wildcard, für Paris hat er noch keinen Partner und von der Corona-Saison hat „Oli“ die Nase gestrichen voll.

In Quarantäne

„Mir reicht’s! Falls ich keinen Partner finde, flieg ich für ein paar Tage heim nach Panama. Um nächstes Jahr eine Chance zu haben, muss ich bald mit dem Aufbautraining beginnen. Entweder in Europa oder Miami, da könnte ich mit Bob Bryan trainieren. Mit seiner Familie sind wir recht gut.“ Bereits im Dezember steht die Reise nach Australien an. „Weil wir dort für zwei Wochen in Quarantäne müssen. Dafür gibt’s vier eigene Resorts, in denen man trainieren darf.“