Mit gestohlener Bankomat-Karte Geld abgehoben

Zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr dürfte der Unbekannte in einem Geschäft die Geldbörse aus der Handtasche einer 71-Jährigen gestohlen haben. Mit der in der Geldbörse vorgefundenen Bankomatkarte dürfte er kurz darauf bei einem Bankomaten in der Triester Straße 300 Euro behoben haben. Dabei wurde der unbekannte Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen