Erweitertes Steuerberatungsangebot im Murtal

Forschungsprämie als Spezialgebiet

CONFIDA unterstützt ihre Kunden in den Bereichen Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Wirtschaftsprüfung. Weiters ist man auf den Bereich der steuerlichen Forschungsprämie spezialisiert und betreut mit seinem Spezial-Know-how eine Vielzahl an Industrieunternehmen in ganz Österreich. In der Steiermark liegt der Fokus zusätzlich auf der Beratung steirischer Klein- und Mittelunternehmen.