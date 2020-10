Meister-Coach bleibt allen Widrigkeiten zum Trotz

„Dürfen kein Leben haben“

Und blieb trotzdem in Kapfenberg. Weil die Mission trotz zehn aufeinanderfolgender Pokalgewinne nicht fertig ist. „Wir wollen zeigen, dass wir es auch ohne einen Top-Spieler wie Vujosevic (Anm. ging nach Belgien) schaffen können.“ Dafür nimmt Coffin in Kapfenbergs „roter Gruppe“ einiges in Kauf. „Eigentlich dürfen wir kein Leben haben. Wir sollen mit niemandem in Kontakt treten, nur von daheim in die Halle fahren, jemand anders soll für dich einkaufen gehen.“ Ein hoher Preis. „Aber ich liebe meinen Job hier, liebe alle Menschen in diesem Klub.“