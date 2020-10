Desinfektions-„Kanone“ für Gondeln präsentiert

„Dieses System ist das Sahnehäubchen für eine sichere Wintersaison“, schwärmte Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen, am Freitag am Stubaier Gletscher. Der Auslöser für seine Euphorie: Bei der Eisgratbahn-Talstation präsentierte das Unternehmen Demaclenko-Schneeerzeuger das in anderen Skigebieten bereits im Einsatz befindliche Desinfektionssystems für Seilbahnkabinen.