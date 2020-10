Ein kleines Paradies am Fuße des Schöckls

Alles begann vor etwa 26 Jahren, als Christine Schweiger über eine Bekannte an eine gewisse Wilfrieda Eck vermittelt wurde. Sie sollte der ehemaligen Kindergärtnerin im Haushalt ein wenig unter die Arme greifen. Die damals 55-Jährige war verwitwet. Ihr Ehemann Ralph, Schuldirektor in Leoben und begnadeter Maler, war schon viele Jahre tot. Er hatte damals den Rohbau in Amstein - auf der Nordseite des Schöckls - für sie erworben. „Sie war nach einem Schwächeanfall in Semriach auf Erholung gewesen, hatte das Haus entdeckt und entschieden, dass sie hier leben möchte“, erzählt Christine Schweiger beim Besuch der „Steirerkrone“.