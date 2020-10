Nach Festnahme wurden drei Polizisten verletzt

Der renitente schwer alkoholisierte Festgenommene wurde noch in den Nachtstunden in den Verwahrungsraum der Polizeiinspektion Seiersberg verbracht. Dort wird er am Vormittag des heutigen Tages zum Sachverhalt vernommen. Der Verdächtige erlitt keine Verletzungen, die drei Beamten wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.