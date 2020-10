Auf manche OPs warten Steirer mehr als ein Jahr

Dieses Service gibt es aktuell für „planbare Operationen in der Augenheilkunde und Optometrie, der Orthopädie und Traumatologie sowie der Neurochirurgie“. Am längsten ist demnach die Wartezeit für eine Totalendoprothese des Kniegelenks am LKH Stolzalpe mit 74 Wochen - hier gibt es 258 vorgemerkte Termine. In Bad Radkersburg beträgt die Wartezeit für denselben Eingriff nur zehn Wochen, in Graz 22 Wochen.