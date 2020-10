Zwei Bogeys kosteten Luki Tausende Euro

„Aber da kommen schon noch 30 Prozent an Steuern weg“, sagt der Golf-Pro, der zwischenzeitlich nur zwei Schläge hinter Platz eins lag. Aber zwei Bogeys am Finaltag machten einen Top-10-Platz zunichte. „Wenn du vorne mitmischt, muss du auf Birdies gehen und Risiko nehmen. Um etwa einen Top-5-Platz zu ergattern, für den es noch rund 13.000 Euro gegeben hätte, muss es laufen. Das war bei mir nicht der Fall. Aber ich bin dennoch zufrieden, hab konstant gespielt.“

Finale in Spanien

Jetzt steht Training in der steirischen Heimat am Programm, ehe es Ende Oktober für den Grazer in die Zielgerade im Corona-Jahr geht. „In Rom steigt das letzte Turnier der Alps Tour, danach stehen noch drei Challenge-Events in Cadiz und auf Mallorca an.“ Sofern es der lästige Virus erlaubt...