Autodieben ging kurz vor der Grenze der Sprit aus

Wie leicht sogenannte Keyless-Systeme in Autos mit entsprechender Ausrüstung geknackt werden können, haben Unbekannte in Enzesfeld-Lindabrunn bewiesen. Sie fingen in den Nachtstunden das Funksignal des im Haus liegenden Autoschlüssels ab und konnten so den in der Einfahrt geparkten BMW X3, auf den sie zuvor andere Kennzeichen montiert hatten, öffnen und starten.