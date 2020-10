Grazer Mountainfilm-Festival auf 2021 verschoben

„Weder lassen es die Sicherheit der Besucher, noch die unserer internationalen Gäste und wirtschaftliche Erwägungen zu, das Festival im November durchzuführen“, so der Veranstalter. „Mountainfilm Graz 2020 wird daher in den Frühsommer 2021 verschoben, in der Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für Veranstaltungen sich merklich besser als jetzt darstellen“, erklärt der frühere Extrembergsteiger. Zudem wird das Filmfestival auf zwei Tage komprimiert, auf den 11. und 12. Juni, traditionell im Grazer Congress.