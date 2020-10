Wieder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid

Zwei weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind gestorben, das teilte das Land Steiermark am Dienstagvormittag mit. Mit Stand 6. Oktober 2020 sind insgesamt 172 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 26 Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden in der Steiermark registriert.