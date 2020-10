„Stecken noch mal 35 Millionen in den Berg“

Schmitten-Anbindung wird Thema im Februar

Aber: Bis zum Weltcupfinale im März 2024 – das mit dem WM-Zuschlag ebenfalls fixiert wurde – soll nicht nur die neue Bahn fertig sein. Auch der neue, 180.000 Kubikmeter große Speicherteich Breitfuß II soll bis dahin fertig sein – Kostenpunkt: 14 Millionen Euro. „Beide Investitionen gehen sich trotz Corona aus“, so Mitterer. Wann die Saalbacher ihren Saalbach-Express von Viehhofen Richtung Asitz bauen, ist noch unklar – wegen der Pandemie fand die Bauverhandlung erst im September statt. „Wir schauen uns den Verlauf der Wintersaison an und entscheiden im Februar“, so Isabella Dschulnigg-Geissler, Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen.