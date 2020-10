Nach Rekordjahr droht Grazer Flughafen Absturz

„Keine 300.000 Passagiere“

Nach dem letztjährigen Rekordjahr mit exakt 1.036.929 Passagieren und einem Umsatz von 37,3 Millionen Euro muss man heuer also bedeutend kleinere Brötchen backen. „Wir werden in diesem Jahr keine 300.000 Passagiere erreichen“, befürchtet Widmann, der damit nach 21 Jahren just vor seinem bevorstehenden Abschied vom Flughafen erstmals einem Verlust entgegensteuert. „Im Moment liegen wir mit einem Minus von 75 Prozent in etwa im Bereich der anderen Flughäfen in Österreich.“