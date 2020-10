Martin Grubinger: „Es braucht die Mutigen!“

In diesen Tagen spüren wir auch in Österreich, dass etwas faul ist im Staate. Wir sind dabei zu beobachten, wie sich in Teilen schon ein Schleier der Ängstlichkeit, Hilflosigkeit und Verzweiflung über unser Land und seine Institutionen gebreitet hat. Die Corona-Krise hat diese Situation weiter verschärft. Wer will und kann schon ein Risiko eingehen, immer verbunden mit der Sorge, es könnte auch die eigene Existenz kosten?