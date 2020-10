Die steirische Volkskultur trotzt der Krise

Die steirische Volkskultur lässt sich auch in einer Krise nicht aufhalten! Das haben die Steirerinnen und Steirer in der Zeit des sogenannten Lockdowns und der Ausgangsbeschränkungen bei der Aktion „Dahoamsteirern“ bewiesen. Und heute, Samstag, Abend, gibt es ja noch die große Aufsteirern-TV-Show um 21.25 in ORF 2.