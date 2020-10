Gäste bleiben aus - Grazer Hotels brauchen Hilfe

Die „Gießkanne“ bringt nichts

Einig sind sich beide, dass es, um zu überleben, eine punktgenauere Förderung für die Stadthotellerie geben muss. „In den Bergen oder an den Seen hatten viele Hotels den Sommer ihres Lebens - wir in der Stadt sind quasi leer. Eine Gießkannenförderung bringt also nichts, sondern es muss dort geholfen werden, wo es gebraucht wird.“