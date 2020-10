Föhnsturm fegte über Salzburg hinweg

Der Föhnsturm hat auf einigen Bergen wie erwartet Orkanstärke erreicht. An den ZAMG-Wetterstationen auf der Rudolfshütte (2317 Meter) wurden in der Nacht auf Samstag Windspitzen bis 160 km/h gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In tiefen Lagen wurden in Bad Gastein und Abtenau Spitzen zwischen 90 und 100 km/h festgestellt - in der Stadt Salzburg, in Golling und Saalbach 70 bis 80 km/h.