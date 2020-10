Pferd galoppierte auf Fahrbahn und lief in Autos

Schock für Autoinsassen auf einer Landesstraße bei Neusiedl am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich): Ein Pferd war durchgegangen, galoppierte auf die Fahrbahn und krachte dort in zwei Autos. Ein Kombi landete dadurch in einem Feld, der Lenker (61) wurde verletzt. Für das Pferd gab es keine Rettung mehr.