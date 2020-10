Zwei Radldiebe von Polizei in flagranti ertappt

Über Fahrräder stolperten zwei verdächtige Diebe im sprichwörtlichen Sinn: Ein Rumäne (36) und seine Lebensgefährtin aus Ungarn (24) wurden nämlich in Graz von höchst aufmerksamen Polizisten dabei ertappt, wie sie zwei Räder in einen Transporter verluden und wegbrachten. In der Wohnung fand sich dann noch weiteres Diebesgut, wie eine Stichsäge und ein E-Scooter.