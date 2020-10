Rundtour zum Wiesle und Taufererberg

Märchenhafter Wald

Nach Genuss für Gaumen und Augen wandern wir hinter der Einkehr den Fahrweg empor (Abkürzungen möglich, „Niederthai“). Bei einer Wildfütterung an einer fast ebenen Stelle zweigt man links ab auf einen Steig („Tauferbergrundgang“, ist am Beginn Karrenweg). Der Steig zieht in märchenhaft anmutendem Wald (zahlreiche Eichhörnchen!) nach oben („Tauferbergrunde“). Dann geht es hinab (bei Weggabelungen Richtung „Niederthai“ bzw. „Umhausen“), später halten wir uns stets an „Umhausen“. Nach einer kurzen Passage auf einem Fahrweg links den Steig nicht übersehen! Dieser leitet schließlich zurück hinunter zum Parkplatz.