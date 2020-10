Diese Hunde und Katzen suchen ein Zuhause

Queeny (8) ist ein richtiger Sonnenschein. Sie ist sehr anhänglich und gerne in der Natur unterwegs. Queeny wünscht sich ein Zuhause, in dem sie endlich ankommen kann. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse: hundevergabe@tierquartier.at.