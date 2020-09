Neuer Corona-Cluster um Kammermusiker in Salzburg

„Gesundheitlicher Schutz an oberster Stelle“

Die Proben für die bevorstehenden Konzerte hätten am Dienstag beginnen sollen und sind nun nicht mehr möglich. „Der gesundheitliche Schutz von Publikum und Künstlerinnen und Künstlern steht an oberster Stelle“, erklärte Camerata-Geschäftsführer Shane Woodborne. Die geplanten Konzerte zur Saisoneröffnung am Freitag, dem 2. Oktober (17.30 und 20.30 Uhr), und am Sonntag, dem 4. Oktober (11 und 14 Uhr), werden verschoben. Die Ersatztermine stehen noch nicht fest, die Karten behalten für sie ihre Gültigkeit.