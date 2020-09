Heizkostenzuschuss kann ab sofort beantragt werden

Einkommens-Obergrenzen festgelegt

Antragsformulare liegen in den Gemeinden bzw. in den Grazer Bezirksämtern auf. Anspruchsberechtigt sind alle Personen, die zumindest seit dem 1. September 2020 ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark und keinen Anspruch auf Wohnunterstützung haben. Das Haushaltseinkommen ist mit folgenden Obergrenzen festgelegt: alleinstehende Personen: 1.286 Euro, Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: 1.929 Euro, Erhöhungsbeitrag für jedes im Haushalt lebende Kind: 386 Euro.