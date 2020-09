100 Jahre Eisriesenwelt: Ein Rückblick in Bildern

Genau eine Woche später fand die offizielle Eröffnung statt, wie die „Salzburger Wacht“ am 4. Oktober berichtete. „Es hat zu dieser Zeit nur einen schmalen Steig vom Achselkopf hinüber zum Höhleneingang gegeben, an dem ein Seil entlang führte. Das war noch anders als heute“, weiß Oedl. Der Fußmarsch hinauf zum Anfang des Steiges dauerte laut ihm rund drei Stunden. Der Enkel des Eisriesenwelt-Pioniers Friedrich Oedl leitet das Familienunternehmen rund um die mit einer Länge von 42 Kilometern größte Eishöhle der Welt bereits in dritter Generation. „Ich bin in diese Tradition hineingeboren worden“, lacht der studierte Jurist, der eigentlich wie sein Vater und Großvater auf den Namen Friedrich hört.