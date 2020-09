Aus Dreißigjährigem Krieg Geheimgang entdeckt

Das Außerfern bot hierbei den fliehenden Katholiken aus dem Allgäu Schutz. Die Burg Ehrenberg wurde weiter ausgebaut und mit Vorwerken verstärkt. Ein starkes protestantisches Heer griff die Ehrenberger Klause an, die aber erfolgreich verteidigt werden konnte. Aber auch im Außerfern forderte der Dreißigjährige Krieg viel an Blut und Tränen. Seuchen und Hungersnöte dominierten neben dem brutalen Umgang der Aggressoren das Leben der Bevölkerung. Genau in diese Zeit fällt nun ein zeit- und kulturhistorisch bedeutender Fund, welcher bei Sanierungsarbeiten am historischen Gemäuer gemacht wurde. Die dort Beschäftigten rund um den Architekten und „Burgenwelt Ehrenberg“-Geschäftsführer Armin Walch, fanden von der mittelalterlichen Hauptburg abwärts führend in eine erst später errichtete Vorburg einen großzügig in den Felsen geschlagenen Gang.