Betrunkene überschlug sich in Osttirol mit Pkw

Kurz vor 22.30 Uhr war die 37-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der B100 Drautalbundesstraße in Richtung Nikolsdorf unterwegs. „Nach Angaben der Frau sei ihr im Gemeindegebiet von Dölsach ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegengekommen, weswegen sie den Pkw verrissen habe“, heißt es seitens der Polizei. Die Lenkerin ist mit ihrem Wagen über das Straßenbankett hinausgeraten, die Grasböschung entlanggefahren und im Anschluss gegen eine Böschung geprallt, wobei sich das Fahrzeug überschlug und schlussendlich am Dach liegen geblieben ist. Die Lenkerin und ihr 11-jähriger Sohn konnten das Auto selbständig verlassen und wurden lediglich leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand aber Totalschaden. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkomattest verlief positiv.