Radfahrer (15) bei Zusammenprall verletzt

Am gleichen Tag zeigte ein 22-jähriger Serbe einen 51-jährigen Österreicher wegen gefährlicher Drohungen an, weil er durch eine Geste mit dem Umbringen bedroht wurde. Im Zuge der Fahndung wurde der Aggressor in Oberndorf mit 1,92 Promille aufgefunden. Der 51-Jährige bekräftigte im Zuge der Einvernahme wiederholt die gemachte Drohung und wurde anschließend in die Justizanstalt Puch/Urstein gebracht.