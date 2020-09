Dreiste Diebe stahlen Pensionisten tausende Euro

Mitten am Tag, um 13.30 Uhr am Freitagnachmittag in Graz-Lend, klingelten die beiden Männer an der Tür des 83-Jährigen. Sie gaben an, von einer Energieversorgungsfirma zu sein und Überprüfungsarbeiten durchführen zu müssen. Während der Wohnungsinhaber von einem der Täter abgelenkt wurde, begab sich der zweite Täter in das Wohnzimmer und stahl Bargeld aus der Schublade eines Kastens.