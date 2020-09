Konzepte für sichere Wintersaison in Tirol

Die Betreiber des Pitztaler Gletschers, wo der Skibetrieb bereits am Samstag wieder aufgenommen wurde, haben Richtlinien nach dem derzeitigen Wissensstand und den behördlichen Vorgaben ausgearbeitet. Gleichzeitig appellierte man aber auch an die Eigenverantwortung der Gäste. So werde von den Gästen beim Anstehen an der Liftkassa, beim Anstehen bei den Seilbahnanlagen, im Skibus, im Gletscherexpress, in den Godeln und im gesamten Restaurantbereich - außer am Sitzplatz - das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorausgesetzt. Multifunktionstücher und Einweg-Masken sind direkt bei den Liftkassen und in den Gastronomiebetrieben erhältlich.