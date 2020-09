Konzerte gegen die allgemeine Schockstarre

Das Programm des heurigen dreizehnten Jahres bildet da keine Ausnahme, von kammermusikalischen Werken im Duo bis zum Quintett ist alles dabei, und auch ein Liederabend wartet, bei dem Christian Schmidt am 23. Dezember den Bariton Klemens Sander zu Liedern von Schumann und Beethoven begleiten wird. Letztgenannter findet sich auch am Eröffnungsabend am 5. Oktober wieder, sowie im Trio des Konzerts am 28. Oktober. Bloß die Quintette am 2. 12. kommen ohne den Jahresregenten aus, stammen von Mozart und Elgar.