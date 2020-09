„Diese Verunsicherung muss ein Ende haben!“

Ursula Stenzel ist 75 - die blaue Wiener Stadträtin, die es bei der kommenden Wien-Wahl noch einmal wissen will, stattete Max Schmiedl zu ihrem Geburtstag einen Besuch im „Krone“-Keller ab. Wie sie sich in den 70er-Jahren als Frau im ORF hochgekämpft hat, warum sie zur FPÖ gewechselt ist und was sie über Corona und die Maßnahmen der Regierung denkt, erfahren Sie in der brandneuen Folge von Stiegenhaus West!