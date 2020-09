Comeback der Maske regt Salzburgs Wirte auf

Seit Montag müssen nicht nur Kellner, sondern auch Gäste wieder Maske tragen, außer sie haben ihren Sitzplatz eingenommen. Konsumation ist indoor nur mehr am Sitzplatz erlaubt. Höchstens zehn Gäste dürfen an einem Tisch sitzen. Betroffenen Wirten stößt das sauer auf. „Das Ampelsystem ist damit für die Fische. Es ist irreführend“, ärgert sich der Wagrainer Hotelier und Gastronom Karl Rötzer. Eine österreichweite Corona-Ampel und eine gleichzeitige Maskenpflicht für Personal und Gäste in der Gastronomie ergebe keinen Sinn, kritisiert der Pongauer. Wirtesprecher Ernst Pühringer schlägt in die selbe Kerbe: „Man schießt sich damit gegenseitig ab. Die großen Fälle gibt es in die gelbgeschalteten Regionen.“ Abgesehen von der Stadt Salzburg steht die Ampel derzeit für das gesamte Bundesland auf Grün.