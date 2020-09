FIS-Präsident als Zünglein an der WM-Waage

Saalbach hätte im Mai auf den Zuschlag für die Ski-WM 2025 gehofft – beim FIS-Kongress in Thailand. Der wurde coronabedingt abgesagt. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Am 3. Oktober ist es nun so weit: Da wird im Rahmen der FIS-Tagung in Zürich gegen 17.30 Uhr über den WM-Ort 2025 entschieden. Jedoch anders als gedacht. Die Kandidaten Saalbach, Crans Montana (Sz) und Garmisch (D) können sich aufgrund der Reisebeschränkungen nur per Video dem FIS-Vorstand empfehlen, dürfen nicht in die Schweiz reisen.