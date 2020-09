Gerichtsvollzieher mit der Flinte verjagt

„Es tut mir leid, ich habe es nicht absichtlich gemacht“, entschuldigte sich der Steirer am Montag vor Gericht beim Opfer. Laut Verteidiger Wolfgang Vacarescu war der 52-Jährige zur Tatzeit in keiner leichten Situation. „Sein Vater war zig-mal am Herzen operiert worden. Die Ärzte erklärten, dass er wohl sterben werde. Und dann kommt es zur Exekution.“