Jahrelange Sorgen im Ennstal endlich verflogen

2022 sollen die ersten Geräte des Modells AW169M im Ennstal landen. Insgesamt sollen ja zwölf der insgesamt 18 Hubschrauber in Aigen stationiert sein. Rund ein Drittel der Investitionskosten in der Höhe 300 Millionen Euro werden in Infrastruktur- und Schulungsmaßnahmen fließen - so wird auch die neue Typenwerft in Aigen entstehen.