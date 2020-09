Infizierter Mann fuhr mit Zug von Wien nach Graz

Appell an weitere Passagiere

Die Landessanitätsdirektion appelliert an alle anderen Passagiere im Zug: „Falls Sie an einer akuten Atemwegsinfektion (mit oder ohne Fieber) in Verbindung mit mindestens einem der folgenden Symptome - Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes - erkranken, ersuchen wir Sie, umgehend das Gesundheitstelefon unter der Rufnummer 1450 anzurufen und zusätzlich zur Beschreibung der Krankheitsbeschwerden auch den oben genannten Zug anzugeben.“