Bei Motorrad-Unfall über Mauer gesprungen

Samstag gegen 11.35 Uhr geriet der 27-jährige Österreicher mit seinem Motorrad in Nikolsdorf, Lengberg, auf der Fahrt auf der L 27 von Lengberg in Richtung Nikolsdorf, in einer unübersichtlichen Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache auf den rechten Fahrbahnrand. Er konnte das Motorrad nicht mehr unter Kontrolle bringen und sprang nach einer Fahrt von runnd 25 Metern über das Straßenbankett mit dem Motorrad über eine etwa zwei Meter hohe Mauer.