Alpenvereine beschweren sich vereint über Verkehr

40.000 Autos täglich am Brenner

Vor allem das starke Verkehrsaufkommen am Brennerpass wurde als eines der Hauptprobleme ausgemacht. Nicht nur der Güterverkehr, sondern auch der touristische Verkehr würde steigen. 40.000 Pkw täglich, so die Verantwortlichen. Dass hier keine „einfache Lösung“ Abhilfe schaffen würde, sei den Alpenvereinen bewusst, hieß es. Trotzdem stellten sie vier Forderungen an die Politik.