Sturm: Die Horror-Show soll endlich ein Ende haben

Sturm geht nach einer sehr zähen letzten Saison mit viel „Gepäck“ ins erste Saisonheimspiel am Samstag (17) gegen Rapid in der Grazer Merkur Arena. Neo-Trainer Christian Ilzer hofft nach acht Spielen ohne Sieg in Graz für Sturm auf die mentale Stärke seiner Truppe. Ilzer wird die Schwarz-Weißen leicht „umgemodelt“ in den Schlager schicken.