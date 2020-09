Regionales im Trend, aber Kennzeichnung fehlt oft

„Das Gute ist sehr nah – in unseren Hofläden, auf den Tellern der regionalitätsbewussten Wirte und in Verarbeitungsbetrieben, die eng mit uns Bauern zusammenarbeiten.“ Das sagt Bäurin Monika Köchler, die in Buch/St. Margarethen auf dem familieneigenen Biohof Lebensmittel direkt vermarktet. Auch Köchler und ihr Mann Günther registrieren seit Monaten deutlich mehr Nachfrage.