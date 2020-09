Salzburg AG: Öffi-Übergabe dauert länger

„Es müssen noch ausstehende Fragen, wie beispielsweise zu Personal oder auch Lohnverrechnung, geklärt werden klären, um die Struktur für die Gesellschaft zu schaffen“, teilt das Büro auf Anfrage mit. Ob die Öffi-Übertragung in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden kann, ist derzeit noch unklar – momentan läuft die Bewertung der Sparte. Ein neuer Zeitplan soll im Herbst ausgearbeitet werden. Fix ist: Die Wiener Dr. Richard Gruppe will ihren 51 Prozent schweren Anteil am Albus Salzburg Verkehrsbetrieb nicht an die Salzburg AG (49 Prozent) veräußern.