Große Verwunderung in der „Gelben Mark“

In der Landessanitätsdirektion versucht man jedenfalls zu beruhigen – auch weil die Zahl der Infizierten in den letzten 24 Stunden von 378 auf 359 zurückgegangen ist. „Die Ampelfarbe hat nichts mit Schuld oder Unschuld zu tun“, betont Direktorin Ilse Groß. „Die Ampel reagiert eben auf die Tendenz der Fallzahlen und ist deshalb ein gutes Monitoring-Instrument. Zuletzt war es aber auch so, dass sich die Leute nicht mehr an die Basics gehalten haben, selbst der Abstand wurde nicht eingehalten.“