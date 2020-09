Wegen falscher Angaben zweimal ausgerückt

Weil aus der Alpenrose die Rosenalm wurde, zog sich am Montag in Tirol ein Rettungseinsatz der Bergrettung in die Länge. Eine deutsche Pensionistin konnte wegen Erschöpfung nicht mehr weiter, ein Notruf wurde abgesetzt. Die Bergrettung Zell am Ziller rückte aus - tatsächlich befand sich das ältere Ehepaar jedoch im Gebiet Mayrhofen.