Dieser Trend ist eine wahre Punktlandung!

Coole Leo-Muster, maritime Streifen oder süße Blümchen-Muster: Die Auswahl an gemusterten Kleidungsstücken ist momentan so groß wie schon lange nicht mehr. Ein Muster mausert sich in diesem Jahr ganz besonders - und lässt sein Minnie-Maus-Image endlich hinter sich. Denn Polka Dots sind nicht nur ein echter Blickfang, sie sind auch ganz schön lässig.