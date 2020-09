Steirischer Autohandel ist wieder auf Überholspur

Was vor allem an der steigenden Nachfrage an Elektroautos liegt. Allein im August stieg die Zahl der Neuzulassung von Pkw mit E-Motor um mehr als 41 Prozent auf einen Anteil von 5,4 Prozent an den Gesamtzulassungen. „Wir merken das bei uns an der starken Performance von Renault, was natürlich sehr am elektrisch betriebenen Zoe liegt“, ist Stani überzeugt.