Trotz Corona: Im Univiertel geht die Party weiter

Die letzten Töne von „Lemon Tree“ verklingen, die Lichter erlöschen, die letzten Schlucke aus den Drinks werden geschlürft. „Schaaade“, klagt eine junge Frau im pinken Mini-Kleid. Es ist Sonntagfrüh um 0.45 Uhr im Club Motion am Glacis in Graz – jene Disko, in der vor zwei Wochen ein junges Mädchen mit positivem Corona-Test feierte, 222 Gäste mussten danach in Quarantäne.