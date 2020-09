Weiteren Bezirken droht jetzt gelbe Ampel!

Erst vor einer Woche bezogen die Taferlklassler der Volksschule in Kirchberg am Wechsel ihre Klasse. Bereits am Freitag stand aber fest, dass sie diese jetzt erst einmal wieder verlassen müssen. Denn weil ihre Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, geht das Abenteuer Schule für die Kinder vorerst via Distance-Learning weiter.